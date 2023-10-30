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Super Mario Bros. Wonder обошла «Человека-паука 2» в свежем чарте Британии

 / Источник: championat

По информации аналитической компании GfK, на которую обратило внимание издание GamesIndusry.

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championat

По информации аналитической компании GfK, на которуювнимание издание GamesIndusry.biz, игра Super Mario Bros. Wonder возглавила свежий британский розничный чарт. Тайтлу удалось обойти «Человека-паука 2», лидировавшего на прошлой неделе — теперь экшен Insomniac Games расположился на второй строчке.

Третье место заняла EA Sports FC 24, за ней идут Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, Assassin's Creed Mirage и Mario Kart 8 Deluxe. Также в топе продаж есть Hogwarts Legacy.

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