Super Mario Bros. Wonder обошла «Человека-паука 2» в свежем чарте Британии

По информации аналитической компании GfK, на которуювнимание издание GamesIndusry.biz, игра Super Mario Bros. Wonder возглавила свежий британский розничный чарт. Тайтлу удалось обойти «Человека-паука 2», лидировавшего на прошлой неделе — теперь экшен Insomniac Games расположился на второй строчке.

Третье место заняла EA Sports FC 24, за ней идут Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, Assassin's Creed Mirage и Mario Kart 8 Deluxe. Также в топе продаж есть Hogwarts Legacy.

Россия Последние новости Прочитайте больше: championat »

Переодетые в человека-паука аргентинцы побили мировой рекордОколо двух тысяч аргентинцев в костюмах человека-паука собрались в центре Буэнос-Айреса, чтобы побить мировой рекорд по числу переодетых людей в одном месте. Число «спайдерменов» превысило две тысячи, а это значит, что действующий рекорд Малайзии с 685 людьми-пауками... Прочитайте больше ⮕

В Париже проходят акции протеста в поддержку ПалестиныАналогичные мероприятия также состоялись в Британии. Прочитайте больше ⮕

Актёр озвучки «Человека-паука 2» для PS5 назвал своего любимого Питера ПаркераНедавно актёр озвучки Питера Паркера в недавней игре «Человек-паук 2» для PS5 дал интервью журналисту издания The Gamer. Прочитайте больше ⮕

Медведь загрыз человека в ПриморьеМедведь загрыз человека в Приморском крае, животное застрелили, сообщили в пресс-службе правительства региона. Прочитайте больше ⮕

Число жертв ДТП в Египте увеличилось до 32 человекНа севере Египта в провинции Бухейра в результате крупного ДТП жертвами стали 32 человека Прочитайте больше ⮕

Медведь загрыз человека в Приморском краеВ Приморском крае правоохранительные органы нашли останки человека возле медвежьей лежки Прочитайте больше ⮕