Тело помог обнаружить боевик ВСУ Абдельфетах Нурин. Он сказал полиции, что застрелил Бёрка по ошибке.Высокоточным оружием и беспилотниками: ВС России нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

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Sun: тело пропавшего на Украине наемника Берка нашли в запорожской канализацииИздание Sun сообщает, что полиция обнаружила в канализации на полигоне в подконтрольной Киеву части Запорожской области тело ранее пропавшего без вести британского наемника Дэниела Берка Прочитайте больше ⮕

Forbes: ВСУ за последние дни потеряли сразу три танка Leopard 2Немецкие танки армии киевского режима были уничтожены в Запорожской области. Прочитайте больше ⮕

Baza: в Мелитополе пытались взорвать сотрудника ВГАВ Мелитополе Запорожской области совершено покушение на сотрудника военно-гражданской администрации Прочитайте больше ⮕

ФСБ сообщила о разоблачении украинских агентурных групп в ЗапорожьеПредставители ФСБ сообщили о задержании трех украинских агентурных групп в Запорожской области Прочитайте больше ⮕

ФСБ раскрыла сеть украинских агентов в Запорожской областиТри агентурные группы, курируемые украинской военной разведкой, раскрыты сотрудниками ФСБ в Запорожской области. Прочитайте больше ⮕

ФСБ раскрыла сеть украинских агентов в Запорожской областиТри агентурные группы, курируемые украинской военной разведкой, раскрыты сотрудниками ФСБ в Запорожской области. Прочитайте больше ⮕