HEAD TOPICS

Sun: тело пропавшего наёмника Бёрка нашли в канализации в Запорожской области

 / Источник: RT на русском

Сотрудники украинской полиции нашли тело пропавшего британского наёмника Дэниела Берка в канализации на полигоне в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Предположительно, его застрелил другой иностранный наёмник, воюющий за ВСУ.

Источник

RT на русском

Тело помог обнаружить боевик ВСУ Абдельфетах Нурин. Он сказал полиции, что застрелил Бёрка по ошибке.Высокоточным оружием и беспилотниками: ВС России нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

«Пример честности, искренности и трудолюбия»: не стало двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Виктора МаматоваАссистентский дубль Панарина, удачный дебют Воронкова и 45 спасений Сорокина: россияне зажигают в регулярном сезоне НХЛ

Прочитайте больше:
RT на русском »

Sun: тело пропавшего на Украине наемника Берка нашли в запорожской канализацииИздание Sun сообщает, что полиция обнаружила в канализации на полигоне в подконтрольной Киеву части Запорожской области тело ранее пропавшего без вести британского наемника Дэниела Берка Прочитайте больше ⮕

Forbes: ВСУ за последние дни потеряли сразу три танка Leopard 2Немецкие танки армии киевского режима были уничтожены в Запорожской области. Прочитайте больше ⮕

Baza: в Мелитополе пытались взорвать сотрудника ВГАВ Мелитополе Запорожской области совершено покушение на сотрудника военно-гражданской администрации Прочитайте больше ⮕

ФСБ сообщила о разоблачении украинских агентурных групп в ЗапорожьеПредставители ФСБ сообщили о задержании трех украинских агентурных групп в Запорожской области Прочитайте больше ⮕

ФСБ раскрыла сеть украинских агентов в Запорожской областиТри агентурные группы, курируемые украинской военной разведкой, раскрыты сотрудниками ФСБ в Запорожской области. Прочитайте больше ⮕

ФСБ раскрыла сеть украинских агентов в Запорожской областиТри агентурные группы, курируемые украинской военной разведкой, раскрыты сотрудниками ФСБ в Запорожской области. Прочитайте больше ⮕