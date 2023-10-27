Отец Берка подтвердил британским журналистам гибель сына, сообщив, что результаты ДНК-теста оказались положительными.

Оказалось, что Берка по ошибке застрелил австралийско-алжирский наемник Абдельфетах Нурин. Он признался в этом полиции. При этом ранее он утверждал, что Берк ушел с полигона в неизвестном направлении. Нурин объяснил, что просто не знал что делать, поэтому стал говорить, что не видел куда ушел Берк.

При этом полиция Украины не предоставила британским журналистам данных о том, покинул ли Нурин страну. Ранее The Sun сообщало, что на Украине в озере было найдено тело наемника Джордана Чедвика со связанными руками. Предположительно его мог запытать до смерти другой наемник. headtopics.com

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