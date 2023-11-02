Sohu: конфликт на Ближнем Востоке исполняет худшие опасения Зеленского

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на отношение западных стран к украинскому кризису. На это обратил внимание китайский военный писатель Чэнь Си в статье для портала Sohu.

По его словам, больше всего президент Украины Владимир Зеленский боится потери поддержки от западных союзников. Он опасается, что партнеры перестанут выделять деньги и вооружение. Однако обострение палестино-израильского конфликта исполняет эти худшие ожидания. Внимание всего мира резко переключилось на Ближний Восток. Самый пессимистичный сценарий состоит в том, что американская сторона вовсе отстранится от Киева, аргументируя свое решение кризисом в Израиле. Такое будущее становится все ближе, уверен эксперт.

Он напомнил, что новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон считает палестино-израильский конфликт приоритетным. Похожее поведение демонстрирует и президент страны Джо Байден. В этот раз он запросил у Конгресса США общую помощь и Украине, и Израилю, но в таком размере, что это несоизмеримо с американским бюджетом. headtopics.com

«Поворотным моментом станут выборы в следующем году — и если на них победит Дональд Трамп, то от Зеленского избавятся. До этой точки отсчета осталось не так много времени», — резюмировал эксперт. Ранее сообщалось, что США действуют на пределе возможностей из-за конфликтов на Украине и Ближнем Востоке. Окончательно «добьет» американскую сторону возможность обострения ситуации на Тайване.

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