Sohu: из-за палестино-израильского конфликта сбываются худшие опасения Зеленского

Он уточнил, что речь идет о том, Зеленский очень боится потерять внимание и западные денежные средства.

«После начала конфликта между Палестиной и Израилем все внимание внешнего мира быстро переключилось с Украины на Ближний Восток. Представители киевского режима боятся, что Америка направит всю имеющуюся помощь Израилю, поскольку эту страна важнее для США, чем Украина», - отметил Чэнь Си.

По его словам, при «самом пессимистичном сценарии» Белый дом может использовать эскалацию на Ближнем Востоке в качестве отстраниться от конфликта на территории Украины.

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

Глава РПЦ призвал христианских лидеров выступить в защиту мира на Святой землеПатриарх Кирилл также предупредил о возможном потоке беженцев-христиан из-за обострения палестино-израильского конфликта Прочитайте больше ⮕

Посол Рудаков: вероятность столкновения Израиля и Ливана — 50 на 50Вероятность возникновения полномасштабного столкновения Израиля и Ливана из-за палестино-израильского конфликта — 50 на 50 Прочитайте больше ⮕

Совбез России задал Западу вопрос об оружии ВСУ на Ближнем ВостокеОружие из Афганистана и Украины используется во время палестино-израильского конфликта против мирных граждан. Прочитайте больше ⮕

СМИ: Египет разместил танки на границе с Газой в районе пункта пропуска 'Рафах'По данным газеты The Times of Israel, эти меры связаны с тем, что Каир опасается наплыва десятков тысяч беженцев из-за обострения палестино-израильского конфликта Прочитайте больше ⮕

США признали гибель мирных жителей при обстрелах со стороны ИзраиляГибель мирных жителей в ходе обострения палестино-израильского конфликта — это трагедия Прочитайте больше ⮕

ГД приняла обращение к ООН из-за массовой гибели детей на Ближнем ВостокеДепутаты призвали к немедленному прекращению огня сторонами палестино-израильского конфликта. Прочитайте больше ⮕