Sky: израильские танки двигаются в сторону сектора Газа в районе города Бейт-Ханун

Израильские танки двигаются в сторону сектора Газа в районе города Бейт-Ханун, утверждает Sky News Arabia.

Израильские танки двигаются в сторону сектора Газа в районе города Бейт-Ханун, утверждает Sky News Arabia.

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ТАСС »

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