– 6-й россиянин в истории НХЛ, набравший 1100+ минут штрафа. Рекорд у Назарова

Из россиян в лиге 1100 и более минут штрафа также набрали Игорь Уланов (1151 в 739 матчах), Алексей Житник (1268 в 1085),

«Ак Барс» хочет продлить контракт с Радуловым на 2 сезона: «Ни физически, ни эмоционально он не выгорел. Это лицо КХЛ, он готов играть и биться» Абросимов о драках: «Бывают игры, где меня провоцируют, но я не собираюсь всякий раз бездумно морду бить. Где-то можно сделать умнее и отъехать в сторону»

Плющев о «Куньлуне»: «Мы знаем, что происходит в мире. И тут в России Китай учат хоккею латыши и североамериканцы, язык общения – английский. Сюрреализм!» Назаров о 1-й драке Воронкова в НХЛ: «Начало Дима проспал, спишем на неопытность. В целом свел бой вничью, для дебюта нормально» headtopics.com

Малкин вышел на 3-е место по очкам в НХЛ (1238) среди действующих игроков, обогнав Кэйна. Больше лишь у Кросби и Овечкина 37-летний Куик сделал 1-й шатаут за «Рейнджерс», отразив 29 бросков «Эдмонтона». Он делит с Набоковым 20-е место в истории НХЛ по числу игр на ноль (59)

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Канадский защитник «Северстали»: Овечкин – легенда спорта и хоккея, пример для подражанияЗащитник «Северстали» Марк Барберио назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина легендой спорта и заявил, что россиянин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ. Прочитайте больше ⮕

Назаров о 1-й драке Воронкова в НХЛ: «Начало Дима проспал, спишем на неопытность. В целом свел бой вничью, для дебюта нормально»23-летний россиянин дебютировал в НХЛ в игре с «Монреалем» (3:4 ОТ). Прочитайте больше ⮕

Овечкин сократил до 70 голов отставание от рекорда канадца Гретцки в НХЛГретцки установил рекорд, забив 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Прочитайте больше ⮕

Дебют Воронкова в НХЛ: передача, драка с Зекаем и 9 минут штрафа за 08:21 с «Монреалем»Форвард «Коламбуса» принял участие в матче регулярного чемпионата с «Монреалем» (3:4 ОТ). Прочитайте больше ⮕

Овечкин 54 раза забивал 2 дня подряд в НХЛ. Это 6-й показатель в истории лигиЭто 6-й показатель в истории лиги. Прочитайте больше ⮕

Минтюков против «Бостона» (4:3 ОТ): передача на 3:3 на 59:45, 3 хита, 2 блока и «+1» за 21:04. У него 1+3 в 7 играх сезона«Анахайм» вырвал победу у «Брюинс» (4:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ. Прочитайте больше ⮕