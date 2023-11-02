– 3-я звезда матча с «Сент-Луисом»: 27 сэйвов из 28, 1-я победа в сезоне

У Георгиева 1-е поражение в сезоне – пропустил 4 шайбы от «Питтсбурга» и был заменен на Просветова. Иван дебютировал за «Колорадо»

Роман Ротенберг: «Матч ТВ» стал любимым каналом для миллионов болельщиков в России, собрав профессиональных ведущих, авторитетных экспертов и создав уникальное спортивное ТВ» Защитник «Торпедо» Силаев включен в число потенциально «элитных хоккеистов НХЛ» по версии Кори Пронмана, Иван Демидов из СКА – в список «топового игрока состава»

Друэн и Татар пропустят матч «Колорадо» по решению тренера. Джонатан набрал 1 балл в 8 матчах, Томаш – 4 очка в 8 играх Плющев о кризисе «Металлурга»: «Все знают о том, какое «эго» у Разина. Это клуб больших и изысканных традиций – истерики там не срабатывают» headtopics.com

Кевин Дэллман: «В СКА меня познакомили с русским газом. Будто плывешь по галактике. От него выносливость зашкаливает, разум ясный, не устаешь. Странно» Тренер «Трактора» Заварухин: «Не сказал бы, что «Адмирал» нас чем-то удивил. Такие игры должны доводить до победы и не давать шансов»

Агент Грицюка заявил, что игрок доволен в СКА: «Ротенберг говорит: «Надо вот это, вот это – будешь играть». Арсению нужно стать мужиком – жесткая система с таким тренером даст плюс»

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