– 3-я звезда матча с «Сент-Луисом»: 27 сэйвов из 28, 1-я победа в сезоне

У Георгиева 1-е поражение в сезоне – пропустил 4 шайбы от «Питтсбурга» и был заменен на Просветова. Иван дебютировал за «Колорадо»
Роман Ротенберг: «Матч ТВ» стал любимым каналом для миллионов болельщиков в России, собрав профессиональных ведущих, авторитетных экспертов и создав уникальное спортивное ТВ» Защитник «Торпедо» Силаев включен в число потенциально «элитных хоккеистов НХЛ» по версии Кори Пронмана, Иван Демидов из СКА – в список «топового игрока состава»
Друэн и Татар пропустят матч «Колорадо» по решению тренера. Джонатан набрал 1 балл в 8 матчах, Томаш – 4 очка в 8 играх Плющев о кризисе «Металлурга»: «Все знают о том, какое «эго» у Разина. Это клуб больших и изысканных традиций – истерики там не срабатывают» headtopics.com
Кевин Дэллман: «В СКА меня познакомили с русским газом. Будто плывешь по галактике. От него выносливость зашкаливает, разум ясный, не устаешь. Странно» Тренер «Трактора» Заварухин: «Не сказал бы, что «Адмирал» нас чем-то удивил. Такие игры должны доводить до победы и не давать шансов»
Агент Грицюка заявил, что игрок доволен в СКА: «Ротенберг говорит: «Надо вот это, вот это – будешь играть». Арсению нужно стать мужиком – жесткая система с таким тренером даст плюс»