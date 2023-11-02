– 155:104. Это их лучший результат по набранным очкам за игру в ХХI веке

Это третий лучший результат по набранным очкам за игру в истории организации. В 1959 году они разгромили «Миннеаполис Лейкерс» (173:129), а в 1990-м – «Никс» в первом раунде плей-офф (157:128).

Форвард Джейсон Тейтум отметился 30 очками и 12 подборами за 27 минут на паркете. Деррик Уайт и Сэм Хаузер добавили 18 и 17 очков соответственно.«Я все еще помню, что ты сказал». Стало известно, что произнес Стефен Карри перед тем, как поиздеваться над Диллоном Бруксом

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