– «Динамо» Москва: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 30 октября

«Подопечные Алексея Кудашова прибыли на Чёрное море, имея в своём активе 16 побед в 23 матчах и находясь на втором месте в своей конференции. Дмитрий Рашевский, Эрик О’Делл и Джордан Уил продолжают успешно и результативно действовать в атаке. И прямо сейчас у бело-голубых есть пятиматчевая победная серия, а перед игрой в Сочи «динамовцы» одолели на выезде «Салават Юлаев» — 2:1.

Эта победа стала двенадцатой для южан, и они уверенно входят в зону будущих соискателей Кубка Гагарина, занимая шестое место. Джесси Грэм, Артур Тянулин и Михал Криштоф являются лидерами команды в последних поединках.С московским «Динамо» у «Сочи» статистика удручающая – одна победа в последних 11 матчах. В этом сезоне столичные хоккеисты уже успели обыграть сочинцев в Петровском парке – 4:0.

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