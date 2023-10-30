– фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Холанд – 2-й, Мбаппе – 3-й, Винисиус – 4-й, де Брюйне

Портал Goal опубликовал последнюю версию рейтинга фаворитов.Как устроено голосование за «Золотой мяч»? И в какие годы его вручали несправедливо?

Радимов об Акинфееве: «Вроде все правильно сделал, пробил в угол – а он там уже стоит! Тебя, как нападающего, это начинает раздражать. Неприятно психологически» Юнгберг считает, что Родри симулировал в эпизоде с Хейлундом: «Не хочу видеть испанский футбол в АПЛ, меня это раздражает. Назначение пенальти не удивило – на ВАР работал Оливер»

«Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости Директор «Динамо» после 2:1 с «Уралом»: «В конце матча есть тревожность, она случается у нас часто, но тренерский штаб обращает на это внимание» headtopics.com

Вальдано о «социологическом мадридизме»: «Отвлечение от дела Негрейры – речь о 18 годах нарушений. «Реал» обвиняют в судейском фаворитизме, но платит им «Барса», как мы знаем» Божович об иностранных арбитрах в РПЛ: «Итальянец с красивой прической Розетти был лучший в мире – и то не помог. Не думаю, что судьи из Катара лучше российских»

Израильтянин Даса не покинет «Динамо» из-за ситуации в Дагестане. Толпа ворвалась в аэропорт в Махачкале после приземления самолета из Тель-Авива («РБ Спорт»)

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Джокович о том, что Беккер тренирует Руне: «Уверен, что Борис поможет ему улучшить игру. Видел, что они играют в шахматы. Это очень полезно»С 2013-го по 2016-й Беккер входил в команду Джоковича. Прочитайте больше ⮕

Тайсон Фьюри одержал 34-ю победу на профессиональном рингеЧемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри, сегодня, 29 октября, одержавший победу над камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну, победил в 34-й раз на профессиональном ринге. Прочитайте больше ⮕

Жиру дважды забил «Наполи» головой. У 37-летнего форварда «Милана» и Франции не было голов 11 матчей подряд37-летний форвард «Милана» и сборной Франции дважды забил головой на 22-й и 31-й минутах матча 10-го тура Серии А, воспользовавшись навесами Кристиана Пулишича и Давиде Калабрии. Прочитайте больше ⮕

Леклер выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Ферстаппен — 3-й, Риккардо — 4-йНа Автодроме имени братьев Родригес завершилась квалификация Гран-при США Формулы-1, победителем которой стал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второе место занял его напарник Карлос Сайнс, а тройку сильнейших замкнул Макс Ферстаппен, выступающий за «Ред Булл». Прочитайте больше ⮕

Игрок «Ювентуса» Камбьязо: это был странный вечер, но я забил очень важный голПолузащитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо поделился эмоциями от забитого им победного мяча на 90+7-й минуте минувшего матча чемпионата Италии с «Вероной» (1:0). Прочитайте больше ⮕

Лионель Месси и Леброн Джеймс — самые востребованные спортсмены у спонсоров за 2023 годСемикратный обладатель «Золотого мяча» нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси оказался самым востребованным спортсменом в мире среди спонсоров по версии SportsPro. Прочитайте больше ⮕