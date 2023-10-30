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– просто топовый тренер. Не зря он считается легендой вашего футбола

 / Источник: championat

Сербский защитник «Балтики» Никола Радмановац назвал наставника калининградской команды Сергея Игнашевича топовым тренером.

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championat

Сербский защитник «Балтики»«Честно, это просто топовый тренер. Не зря он считается легендой вашего футбола. Работа с ним просто топ. У него можно очень многому научиться, всегда может что-то посоветовать. Прежде всего, он – большой профессионал, очень умный, обладает многими хорошими качествами. В чём он особенно силен – в тактике или мотивации? Всё вместе, но особенно выделю его подготовку перед каждым матчем.

Игнашевич возглавил «Балтику» осенью 2021 года. Под его руководством калининградская команда поднялась из Мелбет Первой лиги в Российскую Премьер-Лигу.

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