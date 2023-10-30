– полнейшее безобразие, удаления – дешевые, игра лидеров – безответственная. Минское «Динамо» еще 3-4 гола должно было забивать»

Кожевников про «Авангард»: «Возродились разговоры про хоккейные Нью-Васюки прежнего руководства. Привели к тому, что команда была разбомблена агентами, Хартли даже отказался работать»

«Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости Третьяк о Тарасове: «Я в Швеции купил клетчатый пиджак и красивый перстень – модно было. Он меня увидал: «Это что за стиляга? Ну-ка пропишите ему боевой листок!» Мне так стыдно было, больше не надевал»

Владимир Плющев: «СКА отошел от лихорадки, но его все равно преследуют неудачи. Команда обновилась на 90%, не бывает такого, чтобы новый коллектив выступал стабильно» Леонтьев о победе над «Ак Барсом»: «С такими сильными командами нужно играть терпеливо, на характере, ждать ошибки. Что в итоге и получилось» headtopics.com

Третьяк о Брежневе на Призе «Известий»: «Говорит: «Что это у вас фамилии на каком-то языке, не пойму?» За ночь форму перешили – на русском. Вот такое уважение к генеральному секретарю было»

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«Авангард» уступил минскому «Динамо» в КХЛ, «Торпедо» победило «Барыс»Минское «Динамо» обыграло омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Прочитайте больше ⮕

Депутат Госдумы Жуков: ещё вопрос, что было хуже – поле в Воронеже или игра «Спартака»Первый заместитель председателя Государственной думы РФ, бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал поражение красно-белых в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2). Прочитайте больше ⮕

Депутат Госдумы Жуков: ещё вопрос, что было хуже — поле в Воронеже или игра «Спартака»Первый заместитель председателя Государственной думы РФ, бывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал поражение красно-белых в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом» (0:2). Прочитайте больше ⮕

Минское «Динамо» одержало третью победу подряд, одолев в гостях «Авангард»В Омске завершился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Авангард» принимал минское «Динамо». Прочитайте больше ⮕

Эммерсон: Ишков забил великолепный гол «Динамо». Важное событие для молодого парняЗащитник «Урала» Эммерсон высказался насчёт забитого гола Ильи Ишкова в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:2). Прочитайте больше ⮕

«Что было хуже — поле или игра «Спартака»?» — ЖуковБывший президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков высказался о поражении «красно‑белых» в матче 13‑го тура МИР РПЛ против «Факела». Прочитайте больше ⮕