– поехать в НХЛ. Все газеты писали, что Третьяк приедет в Монреаль. Думали, что купят за любые деньги»

Каблуков о Хартли: «Другая хоккейная вселенная. У Боба постоянно были ко мне претензии, я терпел, не перешел на какой-то бубнеж. Потом все стало нормально»

Андрей Николишин об «Авангарде»: «Оборона – полнейшее безобразие, удаления – дешевые, игра лидеров – безответственная. Минское «Динамо» еще 3-4 гола должно было забивать» Кожевников про «Авангард»: «Возродились разговоры про хоккейные Нью-Васюки прежнего руководства. Привели к тому, что команда была разбомблена агентами, Хартли даже отказался работать»

Главный арбитр КХЛ Анисимов о моменте Атанасова и Прохоркина: «Ближе к пяти минутам. Двадцатки нет. Николай не ловил его коленом в колено» «Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости headtopics.com

Черкас о лидерстве «Лады» на Востоке: «Туда отправилось немало игроков СКА. Горят желанием доказать, чтобы на них обратили внимание сильные клубы» По два матча «Авангарда» и «Салавата» – в топ-3 игр по численности аудитории на «Кинопоиске». В топ-5 из команд Запада только «Торпедо» и «Спартак»

Макдэвид сыграл за «Эдмонтон» впервые после травмы – пропустил две игры. У форварда передача в матче с «Калгари» на открытом воздухе Братт с 2+1 против «Миннесоты», Луукконен с 1-м шатаутом в лиге, Деарне с 1-м голом – звезды дня в НХЛ headtopics.com

Третьяк о Тарасове: «Я в Швеции купил клетчатый пиджак и красивый перстень – модно было. Он меня увидал: «Это что за стиляга? Ну-ка пропишите ему боевой листок!» Мне так стыдно было, больше не надевал»

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В Дагестане толпа пришла к отелю из‑за слухов о евреях в немЖители Хасавюрта устроили сход возле местного отеля из‑за слухов, что в нем поселились граждане Израиля. Прочитайте больше ⮕

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