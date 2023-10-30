– поехать в НХЛ. Все газеты писали, что Третьяк приедет в Монреаль. Думали, что купят за любые деньги»

Каблуков о Хартли: «Другая хоккейная вселенная. У Боба постоянно были ко мне претензии, я терпел, не перешел на какой-то бубнеж. Потом все стало нормально»
Андрей Николишин об «Авангарде»: «Оборона – полнейшее безобразие, удаления – дешевые, игра лидеров – безответственная. Минское «Динамо» еще 3-4 гола должно было забивать» Кожевников про «Авангард»: «Возродились разговоры про хоккейные Нью-Васюки прежнего руководства. Привели к тому, что команда была разбомблена агентами, Хартли даже отказался работать»
Главный арбитр КХЛ Анисимов о моменте Атанасова и Прохоркина: «Ближе к пяти минутам. Двадцатки нет. Николай не ловил его коленом в колено» «Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости headtopics.com
Черкас о лидерстве «Лады» на Востоке: «Туда отправилось немало игроков СКА. Горят желанием доказать, чтобы на них обратили внимание сильные клубы» По два матча «Авангарда» и «Салавата» – в топ-3 игр по численности аудитории на «Кинопоиске». В топ-5 из команд Запада только «Торпедо» и «Спартак»
Макдэвид сыграл за «Эдмонтон» впервые после травмы – пропустил две игры. У форварда передача в матче с «Калгари» на открытом воздухе Братт с 2+1 против «Миннесоты», Луукконен с 1-м шатаутом в лиге, Деарне с 1-м голом – звезды дня в НХЛ headtopics.com
Третьяк о Тарасове: «Я в Швеции купил клетчатый пиджак и красивый перстень – модно было. Он меня увидал: «Это что за стиляга? Ну-ка пропишите ему боевой листок!» Мне так стыдно было, больше не надевал»
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Экс-премьер Украины назвал условием для визита Зеленского в Москву решение СШАБывший премьер Украины Николай Азаров заявил в интервью «Известиям», что Владимир Зеленский сразу же приедет на мирные переговоры в Москву, если в Вашингтоне примут такое решение. Прочитайте больше ⮕