– лучший пилот Гран-при Мехико по версии The Race, Риккардо – 4-й, Перес

Даниэль Риккардо из «Альфа Таури», заработавший свои первые очки в 2023 году, расположился на четвертой строчке, в то время как второй пилот «Пилотом дня болельщики признали представителя «Макларена» Ландо Норриса, а The Race поставило британца на шестое место.
Неудачно гонка сложилась для Джорджа Расселла («Мерседес»), Оскара Пиастри («Макларен») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), которые не пробились в топ-10 рейтинга.Что случилось на Гран-при Мексики: Перес устроил завал на старте и убил гонку Леклера, мегапрорыв Хэмилтона на подиум по травеПерес выше Боттаса, который боролся за десятку, Цуноды, который боролся за восьмерку (и перестарался), и Сарджента, который в кои-то веки был в темпе остальных.
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