– лучший пилот Гран-при Мехико по версии The Race, Риккардо – 4-й, Перес

Даниэль Риккардо из «Альфа Таури», заработавший свои первые очки в 2023 году, расположился на четвертой строчке, в то время как второй пилот «Пилотом дня болельщики признали представителя «Макларена» Ландо Норриса, а The Race поставило британца на шестое место.

Неудачно гонка сложилась для Джорджа Расселла («Мерседес»), Оскара Пиастри («Макларен») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин»), которые не пробились в топ-10 рейтинга.Что случилось на Гран-при Мексики: Перес устроил завал на старте и убил гонку Леклера, мегапрорыв Хэмилтона на подиум по травеПерес выше Боттаса, который боролся за десятку, Цуноды, который боролся за восьмерку (и перестарался), и Сарджента, который в кои-то веки был в темпе остальных.

Ферстаппен догнал Проста по победам, Леклер – Алонсо по поулам, авария и сход Переса, Риккардо поднял «Альфа Таури» со дна и другие события Гран-при Мехико Серхио Перес не ожидал позднего торможения Леклера: «Абсолютно гоночный инцидент. Крайне горжусь собой – я выложился и провел лучший старт года» headtopics.com

«Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости Тим Госс о проверке всех болидов после финиша: «В таком случае результаты гонки выходили бы через 6, 7 или 8 часов после финиша»

Россия Последние новости Прочитайте больше: sportsru »

Перес сошел после столкновения с Леклером в первом повороте Гран-при МехикоГонщик «Ред Булл» Серхио Перес сошел на первом круге домашнего Гран-при Мехико. Прочитайте больше ⮕

Шарль Леклер сравнялся с Фернандо Алонсо по числу поулов в Формуле-1Пилот «Феррари» Шарль Леклер, выиграв квалификацию Гран-при Мексики, который проходит в этот уикенд в Мехико, завоевал свой 22-й поул в Формуле-1. Прочитайте больше ⮕

Лишённый места в Q3 Албон сомневается, что правда нарушил границы трассыПилот «Уильямса» Александр Албон прокомментировал 14-й результат в квалификации Гран-при Мексики. Прочитайте больше ⮕

Риккардо: нашей машине по силам попасть в топ-10 в квалификации Гран-при МексикиАвстралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо выразил надежду, что ему по силам пройти в третий сегмент квалификации Гран-при Мексики. Прочитайте больше ⮕

Кристиан Хорнер: «Никакое увольнение Переса не планируется. Мило, что Хэмилтон уделяет внимание, хотя ставил под сомнение квалификацию Серхио»По мнению руководителя «Ред Булл», если Перес одержит победу на домашнем Гран-при Мехико, это добавит уверенности гонщику. Прочитайте больше ⮕

Карлос Сайнс: «Трудно понять, где «Феррари» внезапно нашла полсекунды»В квалификации к Гран-при Мехико Сайнс уступил лишь своему напарнику по Скудерии Шарлю Леклеру. Прочитайте больше ⮕