– коэффициент на прямой вылет «Лиона» из Лиги 1. Клуб идет на последнем месте

«Пари» дает 6.00 на то, что семикратный чемпион Франции напрямую вылетит из высшего дивизиона в Лигу 2.

Только у «Лорьяна» (4.00), «Гавра» (3.50), «Клермона» (2.20) и «Метца» (1.75) больше шансов на прямой вылет.Игрокам НХЛ напомнили правила касательно ставок после отстранения Пинто. Они не должны делать ставки на матчи лиги, делиться информацией о травмах

Дзаньоло заявил, что не ставил на футбол, но играл в покер и блэкджек на нелегальных платформах. Хавбек сегодня 3 часа говорил с прокурором Турина

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Елизавета Куликова: «Стараюсь не думать о том, насколько реально попасть в тройку. Если буду думать, то могу накосячить из-за этого»После короткой программы в Красноярске Куликова идет на третьем месте. Прочитайте больше ⮕

Появились кадры нападения фанатов «Марселя» на автобус «Лиона»Появилось видео, на котором видно, как болельщики «Марселя» закидали камнями автобус с футболистами и тренерами «Лиона» перед очным матчем команд в рамках Лиги 1. Прочитайте больше ⮕

«Марсель» сделал заявление о нападении фанатов на автобус «Лиона»Пресс-служба футбольного клуба «Марсель» выступила с официальным заявлением по поводу нападения болельщиков на автобус «Лиона». Прочитайте больше ⮕

Ловрен призвал правительство Франции принять меры после нападения фанатов на автобусЗащитник «Лиона» Деян Ловрен отреагировал на инцидент в Марселе, где местные болельщики атаковали автобус команды. Прочитайте больше ⮕

– «Лион» перенесен. Автобусы гостей и их фанатов забросали камням, тренеру Гроссо рассекло лицо стекломПеред игрой 10-го тура автобус «Лиона» забросали камнями по пути на стадион «Велодром». Прочитайте больше ⮕

Министр спорта Франции прокомментировал нападение фанатов «Марселя» на автобус «Лиона»Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера высказалась об инциденте с нападением на автобус «Лиона». Прочитайте больше ⮕