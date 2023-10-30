– живое наследие Предков, которые решили противостоять силам Зла этого мира»

«Я – живое наследие Моих Предков, которые решили противостоять силам Зла этого мира. Слишком много людей было убито из-за того, что они принадлежали к определенной расе, культуре, цвету кожи, религии или национальности. У меня есть еще много работы 🤞🏾♾», – написал Ирвинг.

НБА ждет непредсказуемый сезон: «Даллас» Дончича разочарует, Леброн не зря мечтает о финале, а титул возьмут «Денвер», «Бостон» или «Милуоки»Кайри Ирвинг: «Вы можете меня критиковать. Только если судите по успехам команды и не пытаетесь копаться в том, что я за человек»

«Все еще делаю это». Леброн дебютировал в НБА 29 октября 2003 года в Сакраменто. Спустя ровно 20 лет он снова сыграл против «Кингз» на выезде Дарко Миличич: «Баскетбол превратился для меня в кошмар. Я считал себя самым талантливым, но поздно осознал, что надо много работать»«Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости headtopics.com

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