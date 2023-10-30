– Алонсо по поулам, авария и сход Переса, Риккардо поднял «Альфа Таури» со дна и другие события Гран-при Мехико

Серхио Перес не ожидал позднего торможения Леклера: «Абсолютно гоночный инцидент. Крайне горжусь собой – я выложился и провел лучший старт года»

«Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости Тим Госс о проверке всех болидов после финиша: «В таком случае результаты гонки выходили бы через 6, 7 или 8 часов после финиша»

Алекс Албон: «Не думаю, что я выехал за пределы трассы. На кадре, по которому проводилась оценка, моя машина вообще находится в воздухе»

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Риккардо отреагировал на четвёртое место в квалификации Гран-при МексикиГонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо прокомментировал неожиданный четвёртый результат в квалификации Гран-при Мексики. Прочитайте больше ⮕

Риккардо отреагировал на финиш на седьмом месте на Гран-при МексикиГонщик «Альфа Таури» Даниэль Риккардо прокомментировал финиш на седьмом месте в гонке Гран-при Мексики. Прочитайте больше ⮕

Цунода объяснил, почему поторопился с попыткой обгона ПиастриПилот «Альфа Таури» Юки Цунода высказался по поводу итогов Гран-при Мексики. Прочитайте больше ⮕

Риккардо: нашей машине по силам попасть в топ-10 в квалификации Гран-при МексикиАвстралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо выразил надежду, что ему по силам пройти в третий сегмент квалификации Гран-при Мексики. Прочитайте больше ⮕

Макс Ферстаппен о ситуации на пит-лейн: «Я правда не понимаю, как это можно считать за блокировку»По ходу квалификации к Гран-при Мехико у стюардов возникли претензии к Максу Ферстаппену, Джорджу Расселлу и Фернандо Алонсо за возможную блокировку на пит-лейн. Прочитайте больше ⮕

Дубль «Феррари» в квалификации — там сами такого не ждали! Но главный сюрприз — не ониРиккардо внезапно занял четвёртое место, а Норрис жутко провалился по вине команды, Алонсо и себя самого. Прочитайте больше ⮕