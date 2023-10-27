Оборонные компании США увеличили свою прибыль на фоне поставок оружия на Украину. Об этом 27 октября сообщило агентство Reuters.

По его данным, подписанные в прошлом году контракты с такими производителями, как Lockheed Martin, General Dynamics и RTX, начали приносить им доходы. «Мы очень быстро перешли от 14 тыс. артиллерийских снарядов в месяц к 20 тыс. Мы работаем с опережением графика, чтобы увеличить эту производственную мощность до 85 тыс., а то и до 100 тыс. в месяц», — заявил финансовый директор General Dynamics Джейсон Эйкен.

Отмечается, что подразделение General Dynamics Combat Systems, производящее бронетехнику, танки и артиллерию для Украины, увеличило выручку почти на 25% по сравнению с прошлым годом. В свою очередь компания RTX сообщила, что получила заказы на сумму $3 млрд, связанные с пополнением военных запасов Украины и США. В дальнейшем компания ожидает увеличить выручку. headtopics.com

При этом руководители оборонных предприятий заявили, что им не хватает квалифицированной рабочей силы, а цепочки поставок остаются довольно хрупкими. Иудейные конкуренты: как война в Израиле влияет на Украину В Киеве заговорили о глобальном дефиците боеприпасов 23 октября обозреватель польского журнала Mysl Polska Эдвард Карольчук заявил, что финансовая олигархия США намеренно затягивает конфликт на Украине, чтобы сохранить доступ к американскому государственному бюджету. По его словам, производители Соединенных Штатов сделали из украинского государства центр сбыта оружия для обхода экспортных ограничений.

До этого, 21 октября, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты движутся к третьей мировой войне из-за некомпетентной политики действующего американского лидера. Он отметил, что Джо Байден «понятия не имеет, что происходит». headtopics.com

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