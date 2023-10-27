Reuters: войска Израиля не гарантируют безопасность журналистам в секторе Газа

ЦАХАЛ "настоятельно просит" агентства Reuters и AFP принять все необходимые меры для обеспечения безопасности их сотрудников

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Израиля заявили информационным агентствам Reuters и AFP, что не могут гарантировать им безопасность в секторе Газа под израильскими бомбардировками. Об этом сообщает"ЦАХАЛ наносит удары по всем видам военной деятельности ХАМАС на всей территории Газы", - приводит агентство слова из письма Вооруженных сил Израиля.

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