Reuters: ЦАХАЛ не может гарантировать безопасность журналистов в секторе Газа

По данным агентства, с таким заявление в ЦАХАЛ выступили после того, как журналисты запросили гарантии о ненанесении по ним ударов на территории сектора Газа.

«Мы не можем гарантировать безопасность ваших сотрудников и настоятельно призываем вас принять все необходимые меры для их безопасности», — говорится в сообщении.«Несуразное предложение»: почему в конгрессе США выступили против объединения помощи Израилю и Украине

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