Politico: Байден считает, что карьера Нетаньяху в политике близка к концу

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что политическая карьера премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подходит к концу. С таким утверждением выступила в среду газетаКак пишет издание, в Белом доме "считают, что дни Нетаньяху в должности сочтены", он "продержится несколько месяцев или до тех пор, пока не завершится начальная фаза израильской военной операции в секторе Газа".

Politico отмечает, что Байден в личной беседе с Нетаньяху обсуждал его дальнейшие перспективы на посту премьер-министра и предлагал ему "подумать о том, какой сценарий он предложит своему преемнику". По данным газеты, представители американской администрации ведут переговоры с бывшим премьером Израиля Нафтали Беннетом, одним из лидеров оппозиции, экс-главой Минобороны Бени Ганцем и лидером парламентской оппозиции Яиром Лапидом.

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