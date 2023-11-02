Politico: ЕС играет на публику вместо усилий по достижению мира на Ближнем востоке

По данным газеты, спустя неделю после призыва о проведении конференции по ближневосточному урегулированию неясно, "где будет проходить саммит, кто в нем примет участие и каковы будут его цели"

БРЮССЕЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Отсутствие конкретики по проведению предложенного Евросоюзом ближневосточного саммита свидетельствует о том, что лидеры ЕС заняты игрой на национальную аудиторию вместо реальных усилий по достижению мира на Ближнем востоке.

Эрвин ван Вин из аналитического центра Clingendael Institute полагает, что ЕС как политический актор не сможет провести такую конференцию в том числе и потому, что "ему не хватает авторитета". "Мы понимаем, что Санчес хочет провести международную пресс-конференцию по внутренним причинам. Но будем реалистами: у США есть влияние , у некоторых стран Персидского залива - тоже, а у нас нет", - пояснил изданию один из официальных представителей сообщества. headtopics.com

Исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес на саммите ЕС в Брюсселе 26 октября предложил через шесть месяцев провести международную конференцию, чтобы попытаться найти путь урегулирования палестино-израильского конфликта.

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