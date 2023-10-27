Politico: удары США по Сирии призваны не допустить разрастание ближневосточного конфликта

По данным газеты, также основной целью таких действий было "предотвращение новых нападений на американские силы, проводимых при поддержке Ирана"

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Одной из целей авиаударов ВВС США в Сирии по объектам группировок, которые, по версии Вашингтона, связаны с Тегераном, было недопущение разрастания палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила газетаПо их данным, основной целью нанесенных 26 октября ударов было "предотвращение новых нападений на американские силы, проводимых при поддержке Ирана, другая цель заключалась в том, чтобы не допустить разрастания ближневосточного конфликта".

Как отмечает Politico, планируя ответные меры, власти США учитывали динамику развития ситуации на Ближнем Востоке в целом. По данным издания, вашингтонская администрация намеревалась "подать мощный сигнал", не вызвав при этом масштабных ответных мер, что в конечном итоге могло бы "поджечь пороховую бочку" в регионе. "Надеемся, что они (проиранские группировки - прим. headtopics.com

26 октября подверглась атаке военная база США к северу от Эрбиля в Ираке. Проиранские формирования, действующие на востоке Сирии, обстреляли ракетами базу США в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке. Информации о потерях в рядах американских военнослужащих не поступало. Представитель движения "Исламское сопротивление Ирака" Джаафар аль-Хусейни заявил 22 октября, что "американские войска должны немедленно покинуть регион, иначе их базы будут постоянно подвергаться нападениям".

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