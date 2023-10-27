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Politico: удары США по Сирии призваны не допустить разрастание ближневосточного конфликта

 / Источник: ТАСС

По данным газеты, также основной целью таких действий было 'предотвращение новых нападений на американские силы, проводимых при поддержке Ирана'

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ТАСС

По данным газеты, также основной целью таких действий было "предотвращение новых нападений на американские силы, проводимых при поддержке Ирана"

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Одной из целей авиаударов ВВС США в Сирии по объектам группировок, которые, по версии Вашингтона, связаны с Тегераном, было недопущение разрастания палестино-израильского конфликта. Об этом сообщила газетаПо их данным, основной целью нанесенных 26 октября ударов было "предотвращение новых нападений на американские силы, проводимых при поддержке Ирана, другая цель заключалась в том, чтобы не допустить разрастания ближневосточного конфликта".

Как отмечает Politico, планируя ответные меры, власти США учитывали динамику развития ситуации на Ближнем Востоке в целом. По данным издания, вашингтонская администрация намеревалась "подать мощный сигнал", не вызвав при этом масштабных ответных мер, что в конечном итоге могло бы "поджечь пороховую бочку" в регионе. "Надеемся, что они (проиранские группировки - прим. headtopics.com

26 октября подверглась атаке военная база США к северу от Эрбиля в Ираке. Проиранские формирования, действующие на востоке Сирии, обстреляли ракетами базу США в Эш-Шаддади на юге провинции Хасеке. Информации о потерях в рядах американских военнослужащих не поступало. Представитель движения "Исламское сопротивление Ирака" Джаафар аль-Хусейни заявил 22 октября, что "американские войска должны немедленно покинуть регион, иначе их базы будут постоянно подвергаться нападениям".

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