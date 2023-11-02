NYT: студенты ушли с лекции Хиллари Клинтон из-за обвинений в антисемитизме

По данным СМИ, ранее на территории университетского кампуса вывесили фотографии учащихся с подписью «главные антисемиты Колумбийского университета». Причиной стало заявление студентов об ответственности «экстремистского правительства Израиля» за события на Ближнем Востоке.

Газета отметила, что в знак протеста против обвинений в антисемитизме студенты решили покинуть лекцию Хиллари Клинтон. После окончания выступления ее ждали у выхода из зала, однако она покинула здание через черный ход.

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