NYT: наземная операция Израиля в Газе откладывается, потому что Нетаньяху отказался подписать ее план

По данным NYT, отказ Нетаньяху отчасти связан с тем, что он хочет единогласного одобрения со стороны членов военного кабинета, сформированного после атаки ХАМАС. Аналитики, с которыми поговорила газета, полагают, что премьер медлит, поскольку доверие общества к нему уже падает и он опасается, что его обвинят в случае провала. «Все указывает на то, что он попытается остаться», — говорит бывший депутат Кнессета и глава Израильского института демократии Йоханан Плеснер.

Частично, по словам источников газеты, ее задержка призвана дать больше времени переговорщикам, чтобы попытаться добиться освобождения заложников, захваченных ХАМАС. Некоторые обеспокоены тем, что вторжение может вылиться в тяжелые городские бои внутри Газы. Другие опасаются более широкого конфликта, к которому присоединится ливанская «Хезболла», которая будет запускать ракеты по северу страны.

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