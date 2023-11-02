NYT: недовольные обвинениями в антисемитизме студенты в Нью-Йорке ушли с лекции Клинтон

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Студенты Колумбийского университета в Нью-Йорке ушли с лекции экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в знак протеста против того, что вуз якобы был причастен к обвинению в антисемитизме учащихся, посчитавших Израиль виновным в текущем обострении на Ближнем Востоке.
Таким образом, пишет газета, они выразили свое недовольство тем, что на прошлой неделе фотографии учащихся, которые подписали письмо с обвинениями в адрес Израиля, появились на фургоне с надписью "Главные антисемиты Колумбийского университета" возле вуза. По мнению студентов, учебное заведение причастно к этому, поскольку фото были взяты с внутренней онлайн-платформы учебного заведения.
Помимо студентов, покинувших лекции, свое недовольство высказали еще несколько десятков учащихся, собравшихся возле зала. Они требовали "немедленно оказать юридическую поддержку пострадавшим студентам" и "обеспечить их безопасность, благополучие и неприкосновенность частной жизни". headtopics.com
Ранее газета сообщала, что более 30 студенческих объединений опубликовали в социальных сетях в ночь атаки ХАМАС на Израиль открытое письмо, в котором выступили с утверждением, что Израиль несет "полную ответственность за происходящее насилие". В этом письме не были указаны имена составивших его студентов. Но через несколько дней их личные данные начали появляться в Интернете на специальных сайтах, на которых организация Accuracy in Media призвала наказать авторов письма.
Позднее данные студентов, обвинивших Израиль в эскалации на Ближнем Востоке, также были опубликованы на сайте одного из выпускников Стэнфорда Максвелла Мейера, составившего "список террористов в колледже, полезное руководство для работодателей". Сайт был удален из поисковика Google и приложения с базами данных Notion, но информация успела попасть в другие источники. headtopics.com