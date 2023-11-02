NYT: недовольные обвинениями в антисемитизме студенты в Нью-Йорке ушли с лекции Клинтон

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Студенты Колумбийского университета в Нью-Йорке ушли с лекции экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в знак протеста против того, что вуз якобы был причастен к обвинению в антисемитизме учащихся, посчитавших Израиль виновным в текущем обострении на Ближнем Востоке.

Таким образом, пишет газета, они выразили свое недовольство тем, что на прошлой неделе фотографии учащихся, которые подписали письмо с обвинениями в адрес Израиля, появились на фургоне с надписью "Главные антисемиты Колумбийского университета" возле вуза. По мнению студентов, учебное заведение причастно к этому, поскольку фото были взяты с внутренней онлайн-платформы учебного заведения.

Помимо студентов, покинувших лекции, свое недовольство высказали еще несколько десятков учащихся, собравшихся возле зала. Они требовали "немедленно оказать юридическую поддержку пострадавшим студентам" и "обеспечить их безопасность, благополучие и неприкосновенность частной жизни". headtopics.com

Ранее газета сообщала, что более 30 студенческих объединений опубликовали в социальных сетях в ночь атаки ХАМАС на Израиль открытое письмо, в котором выступили с утверждением, что Израиль несет "полную ответственность за происходящее насилие". В этом письме не были указаны имена составивших его студентов. Но через несколько дней их личные данные начали появляться в Интернете на специальных сайтах, на которых организация Accuracy in Media призвала наказать авторов письма.

Позднее данные студентов, обвинивших Израиль в эскалации на Ближнем Востоке, также были опубликованы на сайте одного из выпускников Стэнфорда Максвелла Мейера, составившего "список террористов в колледже, полезное руководство для работодателей". Сайт был удален из поисковика Google и приложения с базами данных Notion, но информация успела попасть в другие источники. headtopics.com

Россия Последние новости Прочитайте больше: ТАСС »

NYT: студенты ушли с лекции Хиллари Клинтон из-за обвинений в антисемитизмеСтуденты Колумбийского университета покинули лекцию бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон из-за обвинений в антисемитизме Прочитайте больше ⮕

Студенты ушли с лекции Хиллари Клинтон из-за обвинений в антисемитизмеСтуденты Колумбийского университета ушли с лекции бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений учащихся в антисемитизме, сообщает New York Times. Ранее на больших экранах у университетского кампуса были размещены снимки студентов с подписью «главные антисемиты Колумбийского университета». Прочитайте больше ⮕

Джон Джонс: «Не стоит меня недооценивать. Мои лучшие дни еще впереди»Поединок должен был пройти в ночь на 12 ноября и возглавить UFC 295 в Нью-Йорке. Прочитайте больше ⮕

Студенты покинули лекцию Клинтон из-за обвинений в антисемитизмеСтуденты Колумбийского университета покинули лекцию бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон из-за обвинений учащихся в антисемитизме. Об этом пишет газета The New York Times (NYT). Прочитайте больше ⮕

Как закончится бой Сергея Павловича и Тома Аспиналла?В ночь с 11 на 12 ноября мск в Нью-Йорке состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 295, участие в котором примут россиянин Сергей Павлович и британский боец Том Аспиналл. Прочитайте больше ⮕

28 очков Митчелла помогли «Кливенду» переиграть «Никс»Сегодня, 2 ноября, в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся матч в рамках регулярного сезона НБА, в котором сошлись «Нью-Йорк Никс» и «Кливленд Кавальерс». Прочитайте больше ⮕