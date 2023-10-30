NYT: в Израиле год не замечали подготовку ХАМАС к нападению

Правительство Израиля не учло силу группировки ХАМАС и полностью провалило усилия по поиску разведывательных данных по сектору Газа. Еврейское государство около года не замечало подготовку к нападению. Об этом проинформировала газета New York Times.

Как сообщил источник, власти Израиля недооценили своего оппонента из-за высокомерия и ошибочного мнения о том, что палестинское движение представляет хоть какую-то опасность. Также самая могучая военная машина на Ближнем Востоке провалила усилия по сбору информации по сектору Газа.

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