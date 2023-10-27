NYT: Эр-Рияд предупредил США о 'катастрофических последствиях' вторжения Израиля в Газу

Газета New York Times отмечается в своем материале, что Саудовская Аравия в ходе консультаций с США предупредила, что наземная операция Израиля в секторе Газа повлечет за собой"катастрофические последствия" для всего Ближнего Востока.

Издание приводит слова сенатора Ричарда Блюменталя, который находился в Эр-Рияде в составе делегации. Он сказал, что Саудовская Аравия ясно дала понять в ходе недавних контактов, что выступает против вторжения ЦАХАЛ в сектор Газа.

"Руководство Саудовской Аравии выразило надежду, что наземной операции можно избежать из соображений сохранения стабильности", - сказал Блюменталь. Он отметил, что представители Саудовской Аравии предупредили, что вторжение в Газу станет"чрезвычайно вредным" событием с последствиями для всего региона. headtopics.com

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