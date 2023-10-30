NYT: Израиль перестал прослушивать ХАМАС год назад

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Израильские спецслужбы еще год назад перестали прослушивать разговоры боевиков радикального палестинского движения ХАМАС по рациям, поскольку сочли это "бесполезным". Об этом сообщила газетаПо ее данным, израильская Служба общей безопасности могла бы предсказать нападение палестинских боевиков на Израиль, если бы год назад не перестала прослушивать рации боевиков ХАМАС, посчитав подобные меры "бесполезной тратой сил".

Затем, как передает газета, у спецслужб возникла теория, что ХАМАС может попытаться совершить небольшую атаку на Израиль, в связи с чем власти приказали разместить на южной границе Израиля контртеррористическое подразделение. Однако вплоть до начала нападения никто не верил, что ситуация может зайти так далеко, сообщили NYT израильские военные.

На основе данных, полученных журналистами в ходе общения с израильскими, арабскими, европейскими и американскими чиновниками, газета пришла к выводу, что к ошибке Израиля привели еще несколько факторов. Представители спецслужб в течение нескольких месяцев, как утверждает NYT, предупреждали премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, что его политический курс ослабляет страну и придает уверенность ее противникам. headtopics.com

Кроме того, Израиль долгое время верил, что наибольшая угроза еврейскому государству исходит от Ирана и якобы связанных с ним группировок, и еще в сентябре некоторые чиновники сообщали NYT, что ожидают с их стороны нападение в ближайшие месяцы или даже недели. Помимо этого, указывает газета, американские спецслужбы в последние годы перестали помогать Израилю со сбором данных о ХАМАС и его планах, поскольку были убеждены, что Израиль сможет справиться с этим сам.

Еще 24 июля, как сообщили собеседники издания, высокопоставленные израильские военные предупредили законодателей еврейского государства о возможной опасности, поскольку, по их данным, один из руководителей ливанской шиитской группировки "Хезболлах" Хасан Насрулла призвал боевиков готовиться "к большой войне". Однако правительственные круги Израиля не уделили этим предупреждениям внимания. headtopics.com

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