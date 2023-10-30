NBC: переговоры по заложникам осложнены из-за призыва ХАМАС поставить топливо

«ХАМАС настаивает на получении топлива. Израильская и американская стороны хотят освобождения большой группы своих граждан», — заявил телеканалу американский источник.

По словам другого источника, переговоры между сторонами конфликта зашли в тупик ещё до расширения Израилем операций на территории сектора Газа.Цена «деоккупации»: как Telegram-канал «Утро Дагестан» связан с политиком Пономарёвым

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