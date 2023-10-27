Newsweek: отказ Венгрии и Словакии помогать Украине стал ударом для Зеленского

По данным журнала, Зеленский сталкивается с растущей проблемой в Центральной Европе, так как лидеры-популисты выступают против военной помощи Киеву со стороны ЕС и НАТО.«Несуразное предложение»: почему в конгрессе США выступили против объединения помощи Израилю и Украине

«На момент прибытия скорой помощи был без сознания, с большой кровопотерей»: что известно о покушении на Олега Царёва Высокоточным оружием и беспилотниками: ВС России нанесли 19 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

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В США назвали ударом для Зеленского отказ Венгрии и Словакии помогать УкраинеВласти Венгрии и Словакии нанесли президенту Украины Владимиру Зеленскому двойной удар из-за отказа Будапешта и Братиславы поставлять оружие Киеву. Об этом пишет американский журнал Newsweek . Прочитайте больше ⮕

В США отказ Венгрии и Словакии помогать Украине назвали ударом для ЗеленскогоУкраинский лидер Владимир Зеленский подвергся двойному удару со стороны союзников в Европе после отказа Венгрии и Словакии поставлять оружие Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 27 октября сообщило американское издание Newsweek. Прочитайте больше ⮕

Politico: Фицо и Орбан выступили против помощи Украине из фонда ЕСИздание Politico, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан выступили против пакета помощи Украине в размере 50 миллиардов евро из европейского бюджета Прочитайте больше ⮕

Орбан и Фицо выступили против 50-миллиардной помощи для УкраиныПремьер-министры Венгрии и Словакии продолжают идти против основного курса Евросоюза. Виктор Орбан и Роберт Фицо выступили против очередного пакета помощи Украине. Прочитайте больше ⮕

Песков назвал незначительным отказ Словакии от поставок оружия УкраинеПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил,что отказ Словакии от поставок оружия Украине не меняет общей ситуации. Об этом пишет ТАСС . Прочитайте больше ⮕

Орбан считает, что поддержание диалога с Россией является благом для ЕвропыПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил журналистам, что поддержание диалога Венгрии и России является благом для Европы. Его слова передает РИА Новости . Прочитайте больше ⮕