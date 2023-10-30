Mash: Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Советский и российский музыкант Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь», пишет в Telegram-канале Mash. Название созвучно с одноименной песней исполнителя.

Роспатент, по информации Mash, одобрил заявку певца и разрешил в ближайшие 10 лет продавать напитки - алкогольные, безалкогольные и молочные - под вышеназванным товарным знаком. Оцените материал Оставить комментарий (0) Игорь НиколаевВыпьем за любовьНиколаев зарегистрировал товарный знак

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