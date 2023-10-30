Microsoft запретит использовать для Xbox неофициальные геймпады

Игроки сообщают, что при подключении неоригинальных контроллеров для Xbox отображается предупреждающее сообщение с уведомлением о дате блокировки их аксессуаров с надписью «Ошибка 0x82d60002». Microsoft порекомендовала продать все неофициальные геймпады и купить оригинальные устройства компании.Подключенный аксессуар не авторизован. Использование неавторизованных аксессуаров ставит под угрозу ваш игровой опыт.

Отмечается, что для беспрепятственной работы во всех аксессуарах для Xbox должен быть специальный чип, одобренный Microsoft.

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Microsoft запретит играть в Xbox на неоригинальных геймпадахС 12 ноября компания Microsoft запретит использовать геймерам на Xbox неофициальные геймпады. Пользователи уже стали получать соответствующие предупреждения, сообщает портал Windows Central . Прочитайте больше ⮕

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