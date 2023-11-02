Kyodo: глава МИД Японии посетит Западный берег реки Иордан

ТОКИО, 2 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Японии Ёко Камикава в рамках предстоящей поездки на Ближний Восток посетит Западный берег реки Иордан, где встретится с властями Палестины. Об этом со ссылкой на японские дипломатические источники сообщило агентство31 октября Камикава сообщила на пресс-конференции в Токио, что планирует 2-5 ноября посетить Израиль и Иорданию на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее Камикава заявила, что правительство Японии считает важным достичь договоренности о гуманитарной паузе в конфликте вокруг сектора Газа для оказания помощи его жителям. Министр подчеркнула, что Токио решительно осуждает нападение боевиков палестинского движения ХАМАС на израильское население, отметив при этом, что право Израиля на обеспечение своей безопасности должно осуществляться в рамках международных норм.

Россия Последние новости Прочитайте больше: ТАСС »

ЦАХАЛ обстрелял Западный берег реки ИорданАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла Западный берег реки Иордан. На видео показано, как израильские военные взорвали дом заместителя главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Салеха аль-Арури в палестинском городе Арура, расположенном на Западном береге реки Иордан. Прочитайте больше ⮕

ЕП осудил атаки израильских поселенцев на палестинцев на Западном берегу реки ИорданМИД Франции ранее призвал власти Израиля незамедлительно принять меры для защиты палестинского населения на Западном берегу реки Иордан Прочитайте больше ⮕

Израильские военные разрушили дом замглавы политбюро ХАМАСНа Западном берегу реки Иордан Армия обороны Израиля разрушила дом заместителя главы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури, сообщает газета Haaretz Прочитайте больше ⮕

В ЕС назвали происходящее на Западном берегу Иордана поселенческим терроризмомВ ЕС жестко осуждают нападания израильских поседенцев на жителей Западного берега реки Иордан. Европейцы считают происходящее проявлением поселенченского терроризма. Прочитайте больше ⮕

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок посетит Армению и АзербайджанГермания выступает за прочный мир в регионе, заявил представитель МИД ФРГ. Укрепление доверия и примирение в регионе имеют решающее значение, подчеркнул он. Прочитайте больше ⮕

Глава МИД Японии намерена на этой неделе посетить с визитом ИзраильГлава министерства иностранных дел Японии Ёко Камикава намеревается на этой неделе посетить Израиль, сообщает ТАСС . Прочитайте больше ⮕