Gaimin Gladiators с россиянином в составе выбила Nouns с The International 2023

. Победу одержал европейский коллектив с российским керри Антоном durachyo Шкредовым — команда без особых проблем переиграла своих оппонентов со счётом 2:0.Таким образом, Gaimin Gladiators проходят дальше по нижней сетке The International 2023 и сыграют с проигравшим в паре Team Spirit — Team Liquid, а Nouns покидают турнир.

Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 проходит в Сиэтле, США. Участие в нём принимают оставшиеся семь команд со всего мира, в том числе три коллектива из России. Они ведут борьбу за титул лучшего состава планеты и призовой фонд в размере $ 3,1 млн.

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