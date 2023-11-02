Global Times: КНР построит пятую станцию в Антарктиде к 2024 году

. В ее рамках к февралю 2024 года запланировано завершение строительства новой станции у моря Росса. Таким образом, станция станет уже пятой научно-исследовательской станцией КНР в Антарктике.

По данным Global Times, в пятимесячную экспедицию отправились три судна: ледоколы"Сюэлун" и"Сюэлун-2" и грузовое судно"Тяньхуэй" с материалами и оборудованием для строительства станции. В экспедиции участвуют свыше 460 человек. Они собираются исследовать влияние изменения климата на экосистему Антарктики. Экспедиционная группа проведет комплексные исследования и мониторинг биоэкологии, морской среды, экосистем.

Китай уже построил в Антарктике станции"Куньлунь","Чанчэн","Тайшань" и"Чжуншань". На новой станции площадью 5244 кв. м. летом смогут находиться 80 членов экспедиции, в зимний период - 30.

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Стало известно о планах Китая достроить пятую станцию в АнтарктидеСороковая китайская антарктическая научная экспедиция стартовала 1 ноября, в рамках экспедиции к февралю 2024 года планируется завершить строительство новой станции вблизи моря Росса, которая станет пятой научно-исследовательской станцией Китая в Антарктике. Об этом пишет издание Global Times. Прочитайте больше ⮕

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