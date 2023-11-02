Global Times: КНР намерена к 2024 году достроить пятую станцию в Антарктиде

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Китай собирается завершить строительство своей пятой станции в Антарктиде в феврале 2024 года. Об этом сообщает Global Times.

По данным газеты, станцию строят в районе моря Росса. Для нее выбрали участок площадью 5,2 тыс. кв. метров. На станции китайские исследователи будут наблюдать за природными явлениями, экологией и животным миром. Также они будут следить за состоянием океана у берегов Антарктики.

В рамках проекта КНР планирует осуществлять исследовательские программы с участием Австралии и Норвегии. В области снабжения китайская сторона будет сотрудничать с Россией, Австралией, Великобританией, Италией, Южной Кореей, Соединенными Штатами и Чили.Ранее сообщалось, что российские полярники впервые вырастили арбузы в Антарктиде. headtopics.com

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