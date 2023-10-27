FT: ХАМАС обещал освободить пленных-иностранцев при пятидневном перемирии

"Барака заявил, что ХАМАС освободит иностранных заложников в обмен на пятидневное прекращение огня", - отмечается в публикации.

Что касается освобождения заложников из числа мирных израильтян, то Барака заявил, что будут выдвинуты дополнительные требования.

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