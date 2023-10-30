FIFA отстранила Луиса Рубиалеса от футбольной деятельности на три года

«Дисциплинарный комитет FIFA запретил Луису Рубьялесу, бывшему президенту Испанской футбольной ассоциации (RFEF), заниматься всей футбольной деятельностью на национальном и международном уровнях на три года, установив, что он действовал в нарушение статьи 13 Дисциплинарного кодекса FIFA», — говорится в сообщении.

«Дисциплинарный комитет FIFA запретил Луису Рубьялесу, бывшему президенту Испанской футбольной ассоциации (RFEF), заниматься всей футбольной деятельностью на национальном и международном уровнях на три года, установив, что он действовал в нарушение статьи 13 Дисциплинарного кодекса FIFA», — говорится в сообщении.

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