FA изучает пост Гарначо с фото Онана и эмодзи гориллы. Тен Хаг сказал: «Мы в «МЮ» едины, вы видели это на примере поста Андре»

Роналдо считает, что Месси должен взять «Золотой мяч»: «То, что он сделал на ЧМ-2022, напомнило мне походы Пеле и Марадоны»

Смолов дал бы Месси «Золотой мяч»: «Не столько за этот сезон, а в целом за заслуги. Холанд, Мбаппе – в тройке, еще Беллингем заслуживает» Анчелотти о матче «Реала» с «Барсой»: «Особенная игра для всего мира, но говорить, что ее исход определит чемпиона Ла Лиги – это слишком»

Генсек РФС: «УЕФА не хочет, чтобы мы уходили в Азию. И наша цель – восстановить статус полноправного участника в системе УЕФА» «Абаскаль не хочет, чтобы играли медиакоманды, но у него не спрашивали. Это решение Премьер-лиги, ей нужна международная история». Егоров о Кубке РПЛ headtopics.com

В КДК объяснили, почему не рассматривали оскорбительный жест Клаудиньо в адрес Рахмановича: «Судьи сказали, что это не красная. Жест не носил акцентированный характер»

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Онана: люди не могут выбирать, на что мне обижаться. Я точно знаю, что Гарначо имел в видуВратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана заступился за аргентинского полузащитника Алехандро Гарначо, которого обвинили в расизме из-за поста с эмодзи гориллы. Прочитайте больше ⮕

FA проводит расследование из-за поста Гарначо с эмодзи гориллы, адресованного ОнанаФутбольная ассоциация Англии проводит расследование в отношении сообщения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо в социальных сетях, в котором он использовал эмодзи гориллы в качестве подписи для фотографии после отражённого пенальти Андре Онана. Прочитайте больше ⮕

«Люди не должны выбирать, на что мне обижаться. Гарначо имел в виду силу и мощь». Онана о посте с эмодзи гориллыНапомним, после матча с «Копенгагеном» (1:0) выложил в твиттере фотографию, на которой Онана и другие игроки «МЮ» празднуют сэйв после пенальти, подписав ее двумя эмодзи гориллы. Прочитайте больше ⮕

Тренер «МЮ» тен Хаг прокомментировал возможную дисквалификацию Гарначо из-за эмодзиГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался по поводу возможной дисквалификации вингера Алехандро Гарначо после его сообщения о голкипере клуба Андре Онана. Прочитайте больше ⮕

РФС мечтает провести Евро, крупная победа «Ливерпуля», Хабиб против Лиги 1, Онана и эмодзи гориллы, ЭСК признала ошибку с неудалением за удар Клаудиньо и другие новостиРФС мечтает провести Евро, крупная победа «Ливерпуля», Хабиб против Лиги 1, Онана и эмодзи гориллы, ЭСК признала ошибку с неудалением за удар Клаудиньо и другие новости - Футбол - Sports.ru Прочитайте больше ⮕

Футболиста «МЮ» ждет разбирательство за поздравление в соцсетях темнокожего вратаря команды смайликами с гориллойФутболиста «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо ждет разбирательство со стороны Футбольной ассоциации Англии (FA) из‑за публикации в социальных сетях, касающейся голкипера Андре Онана, сообщает The Athletic. Прочитайте больше ⮕