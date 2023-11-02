«Огромное число детских смертей в секторе Газа отражает, среди прочего, его особенно молодую демографию», — говорится в статье.

По данным газеты, это намного выше, чем в среднем в других странах с доходом выше среднего, таких как Ирак, Намибия и Таиланд.Драма последнего тура: «Краснодар» обыграл «Спартак» и сохранил шансы на выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России«Несмотря на поставки вооружения, киевский режим терпит поражение»: Шойгу заявил о продвижении ВС РФ в зоне СВО

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