Euronews: нанесенный Мексике ураганом «Отис» ущерб оказался астрономическим

Москва, 2 ноября - АиФ-Москва. Сформировавшийся в Тихом океане в середине октября обычный тропический шторм не предвещал большой беды. Однако всего за 12 часов он превратился в разрушительный ураган 5-й категории и 25 октября обрушился на побережье Мексики неподалеку от портового и туристического города Акапулько.По официальным данным, в Акапулько разрушены или серьезно пострадали 98% жилых зданий и более 80% имеющихся отелей.

Согласно подсчетам мексиканских властей, на восстановление разрушенных зданий и социальную поддержку пострадавших от стихийного бедствия понадобится не менее 3 миллиардов долларов, являющихся для Мексики астрономической суммой. Только на ремонт общественной инфраструктуры необходимо потратить более полумиллиарда долларов. Если же говорить о полном восстановлении экономики региона, то сумма может достичь 15 миллиардов долларов.

По данным властей Акапулько, последствия удара стихии усугубились мародерством местного населения, которое буквально атаковало поврежденные магазины и брошенные дома.

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