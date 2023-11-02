Disney выпустит документальный фильм про «Индиану Джонса» и Харрисона Форда

В ролике можно увидеть, как режиссёр четырёх первых частей франшизы Стивен Спилберг рассказывает про Форда. Ещё в видео есть комментарии самого актёра и постановщика Джеймса Мэнголда, который снял пятую часть, вышедшую в этом году.

В документальном фильме расскажут о творческом пути Харрисона Форда и о том, как он стал Индианой Джонсом, и какие трудности актёр преодолел для этого.Премьера документалки состоится уже 1 декабря в онлайн-сервисе Disney+. Он, к сожалению, не работает в России.

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