Disney отложила «Белоснежку» с Рэйчел Зеглер до марта 2025 года — первый кадр из ремейка

21 марта 2025 годаВместе с этим компания показала первый кадр из будущей картины, на которой можно увидеть саму Белоснежку в исполнении Рэйчел Зеглер, находящейся в окружении семи гномов.

За режиссуру ленты отвечает Марк Уэбб, известный по «500 дней лета» и «Одарённой».Помимо ремейка «Белоснежки» Disney также перенесла премьеру «Элио» — нового мультфильма Pixar. Теперь проект выйдет 13 июня 2025 года, хотя изначально премьера была запланирована на 1 марта 2024-го.

Прочитайте больше:

championat »

Ремейк Metal Gear Solid 3: Snake Eater сравнили с оригиналомВчера на презентации Xbox был показан первый геймплей ремейка Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Прочитайте больше ⮕

«Бавария» и Мюллер обсудят продление контракта до 2025 годаМюнхенский клуб в ближайшие недели проведет переговоры с 34-летним полузащитником о продлении соглашения до 2025 года, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк. Прочитайте больше ⮕

«Королева советского экрана»: Тамаре Сёминой — 85Кадр из фильма «Два Фёдора» (1958) Прочитайте больше ⮕

Касаткина пробилась в 1/2 малого Итогового турнира. Россиянка одержала две победы в группеВпервые с января 2023 года Дарья выиграла два матча у теннисисток из топ-25. Прочитайте больше ⮕

«Вембаньяма — талант поколения в защите». Джеймс Уильямс — о центровом «Сан-Антонио»Аналитик ESPN Джеймс Уильямс рассказал, что первый номер драфта 2023 года Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») может стать одним из великих игроков в защите в Национальной баскетбольной ассоциации. Прочитайте больше ⮕

«Вембаньяма — талант поколения в защите». Джей Уильямс — о центровом «Сан-Антонио»Аналитик ESPN Джей Уильямс рассказал, что первый номер драфта 2023 года Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс») может стать одним из великих игроков в защите в Национальной баскетбольной ассоциации. Прочитайте больше ⮕