CNN сообщил о танковых обстрелах у границы Израиля и сектора Газа

У границы Израиля и сектора Газа работает артиллерия, а также ведутся танковые обстрелы. Об этом 27 октября сообщает CNN.

По данным корреспондентов телеканала, они наблюдали «необычную, интенсивную и продолжительную» военную активность в течение последних нескольких часов. По данным Al Arabiya, массированному обстрелу со стороны Израиля подверглись сразу несколько районов Газы.

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