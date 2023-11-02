Baza: судебного пристава в Рязани застрелил велосипедист

Рязанская полиция разыскивает велосипедиста, подозреваемого в убийстве начальника отделения службы судебных приставов. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, преступление произошло вечером 1 ноября. Тело 35-летнего Сергея Калужского нашли прохожие возле дома по улице Сельских Строителей. Мужчина скончался от трех выстрелов в живот, грудь и голову.

Сотрудники правоохранительных органов начали процесс по поимке преступника. По их данным, убийство совершил мужчина на велосипеде, одетый в черную одежду и ростом 160-170 см. Он может быть вооружен.

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