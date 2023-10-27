Baza: убивший родных пасынок Стаса Намина сутки не мог говорить из-за шока

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. Приемный сын продюсера и музыканта Стаса Намина Роман Микоян, обвиняемый в убийстве бабушки и брата, сутки не мог разговаривать из-за шока, сообщает Telegram-канал Baza.

Ранее 39-летний мужчина убил свою бабушку Полину Ткаченко и брата Артема Микояна в четверг, 19 октября. Позднее на допросе он сознался в содеянном. По словам Романа, мотивом оказался давний семейный конфликт.

По данным канала, в ходе экспертизы было установлено, что Микоян не употреблял алкоголь и наркотики перед совершением преступления. Истринский городской суд арестовал его на два месяца. Роман находится СИЗО, его ожидает психолого-психиатрическая экспертиза. headtopics.com

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