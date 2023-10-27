Bloomberg: певица Тейлор Свифт стала миллиардершей благодаря успеху ее турне

Согласно сообщению агентства Bloomberg, состояние американской певицы Тейлор Свифт превысило $1 миллиард благодаря успеху ее мирового турне"The Eras Tour". Агентство отметило, что 53 концерта певицы только в США в текущем году добавили $4,3 миллиарда к ВВП страны, а собственный капитал Свифт составил $1,1 миллиарда.

Турне Тейлор Свифт началось в марте 2023 года в США и продолжилось в Латинской Америке. Певица планирует отправиться в Азию в феврале 2024 года, а в мае она выступит в Европе, включая Великобританию, Германию, Францию и Нидерланды. На концертах она исполняет более 40 песен из своих последних альбомов, таких как"Lover","Evermore","Folklore" и"Midnights".

Четыре альбома Свифт входили в Топ-10 чарта Billboard 200, что сделало ее единственной женщиной, достигшей такого рекорда. В прошлом подобное достижение удалось только трубачу Гербу Алперту 57 лет назад. В 2016 году пять альбомов уПринца (1958-2016) вошли в Топ-10, однако это произошло после его смерти. headtopics.com

После того, как новая версия альбома"Speak Now" возглавила чарт Billboard 200, у Тейлор Свифт теперь уже 12 альбомов, которые стали лидерами музыкальных рейтингов. Она обошла Барбру Стрейзанд, у которой 11 альбомов, и сравнялась с рэпером Дрейком, уступив только The Beatles с 19 альбомами и рэперу Jay-Z с 14 альбомами.

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