ATP представила окончательный состав Итогового чемпионата ATP – 2023

ATP необычным способом представила окончательный состав Итогового чемпионата ATP – 2023, который пройдёт в Турине (Италия) с 12 по 19 ноября. ATP опубликовала картинку, на которой её участники изображены в виде супергероев. Действующим обладателем титула является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл норвежца Каспера Рууда

. Отметим, что даже если Джокович не защитит титул, он всё равно завершит сезон первой ракеткой мира

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