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ATP представила окончательный состав Итогового чемпионата ATP – 2023

championat1 min.

ATP необычным способом представила окончательный состав Итогового чемпионата ATP – 2023, который пройдёт в Турине (Италия) с 12 по 19 ноября. ATP опубликовала картинку, на которой её участники изображены в виде супергероев. Действующим обладателем титула является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл норвежца Каспера Рууда. Отметим, что даже если Джокович не защитит титул, он всё равно завершит сезон первой ракеткой мира.

ATP необычным способом представила окончательный состав Итогового чемпионата ATP – 2023, который пройдёт в Турине (Италия) с 12 по 19 ноября. ATP опубликовала картинку, на которой её участники изображены в виде супергероев. Действующим обладателем титула является 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл норвежца Каспера Рууда

. Отметим, что даже если Джокович не защитит титул, он всё равно завершит сезон первой ракеткой мира

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